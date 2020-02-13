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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Скандал вокруг мэра города Георгиевска перерос в уголовное дело

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Скандал вокруг мэра города Георгиевска перерос в уголовное дело
Фото: соцсети

Мэра одного из промышленных центров Ставропольского края подозревают сразу в нескольких преступлениях, причем, не касающихся исполнения им конкретных обязанностей главы.

По данным следствия, в октябре 2017 года чиновник представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа подложный диплом о получении им высшего профессионального образования в одном из вузов по специальности «металлургические машины и оборудование».

«Он действительно там учился, однако был отчислен и никакого диплома об окончании не получал», – говорится в сообщении ставропольского следкома.

Кроме этого, выяснилось, что в 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством.

Расследование поручили первому отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Ставропольскому краю. Сейчас уголовные дела объединили в одно производство.

Ранее сообщалось, что мэр Георгиевска попал на видео, в котором матерился и называл себя «приличной принцессой».

ДВа

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