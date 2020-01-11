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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество

Мэр города Георгиевска может лишиться должности из-за скандального видео

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр города Георгиевска может лишиться должности из-за скандального видео
Мэрия города Георгиевска. Фото: соцсети

Ставропольский город Георгиевск всколыхнуло редкое для провинции событие – в Интернете появилось видео, где на одном очень похожий на главу администрации Георгиевска Максима Клетина мужчина матерится и называет себя «приличной принцессой».

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Сразу после этой истории мэр города ушёл на больничный, но замять её не получилось. Вопрос по поводу скандального видео даже предлагали внести в повестку дня заседания городской думы. Правда, депутаты решили эту тему не обсуждать, сославшись на тот факт, что на видео был всего лишь «похожий на мэра человек».

Между тем, в местных СМИ прошла информация, что главу Георгиевского городского округа могут отправить в отставку после такого скандала.

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