13 февраля Госдума выберет нового заместителя председателя

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13 февраля 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Это случится на ближайшем пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Об этом после заседания Совета Госдумы рассказал первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.

«Завтра в Государственной Думе будет представлен новый депутат, Гордеев Алексей Васильевич. Есть проект постановления об избрании его заместителем председателя ГД, 13 февраля он тоже будет рассмотрен», — сказал он.

На пленарном заседании 11 февраля Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия», члена комитета по бюджету и налогам Геннадия Кулика. Его мандат был передан Алексею Гордееву.

Геннадий Кулик стал советником председателя Госдумы по вопросам развития сельского хозяйства.