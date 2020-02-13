Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

13 февраля Госдума выберет нового заместителя председателя

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

13 февраля Госдума выберет нового заместителя председателя
Фото: сайт Госдума РФ

Это случится на ближайшем пленарном заседании нижней палаты российского парламента. Об этом после заседания Совета Госдумы рассказал первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.

«Завтра в Государственной Думе будет представлен новый депутат, Гордеев Алексей Васильевич. Есть проект постановления об избрании его заместителем председателя ГД, 13 февраля он тоже будет рассмотрен», — сказал он.

На пленарном заседании 11 февраля Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия», члена комитета по бюджету и налогам Геннадия Кулика. Его мандат был передан Алексею Гордееву.

Геннадий Кулик стал советником председателя Госдумы по вопросам развития сельского хозяйства.

ДВа

//картина дня

В мире

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Военные из США открыли стрельбу по гражданским в ходе конфликта в Сирии, погиб подросток

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что военные Соединенных Штатов открыли огонь по мирному населению на одном из блокпостов возле города Камышлы в провинции Хасеке. В результате обстрела погиб несовершеннолетний.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая инфекция способствовала обвалу китайского рынка, что может негативно сказаться на других странах, в том числе России.

Эксперт прокомментировал вспышку смертельно опасного коронавируса в Китае. При этом специалист считает, что новая…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала образы, которые выбирает продюсер Яна Рудковская для своих выходов в свет. По её словам, супруга фигуриста Евгения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшему начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову, который сегодня добровольно ушел из жизни в зале суда, оставалось жить около года. Данную информацию предоставил…