Умер легендарный разведчик Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова в 1945

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13 февраля 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости, ТАСС, СВР

СВР.ру

13 февраля умер легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года. Ботяну было 103 года. О кончине легендарного разведчика сообщили в бюро Службы внешней разведки России (СВР).

После войны Алексей Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Он помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел". Звание Героя России Ботяну было присвоено указом президента РФ за операцию по спасению Кракова 10 мая 2007 года.

Алексей Николаевич Ботян родился в 1917 году в селе Чертовичи Ошмянского уезда Виленской губернии Российской империи (ныне - в Воложинском районе Минской области Белоруссии). В марте 1921 года по итогам Рижского мирного договора между РСФСР и Польшей село Чертовичи вошло в состав польского государства.

После окончания педагогического училища в городе он вернулся работать в родное село.

В 1939 году был призван в польскую армию. Алексей Ботян был последним российским солдатом, встретившим Вторую мировую войну в ее первый день — в битву с фашизмом он вступил 1 сентября 1939 года. Сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчета.

Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной Армии, освобождавшей ранее оккупированные поляками западные территории Белоруссии и Украины, чтобы эти земли не достались фашистам. Так Ботян стал советским гражданином.

В мае 1941 года Алексей Ботян был направлен на учебу в Высшую школу НКГБ СССР в Москве (ныне - Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации).

Одной из самых известных в биографии Алексея Ботяна стала операция по освобождению Кракова зимой 1945 года.

Легендарный разведчик Александр Голубев скончался в субботу, 8 февраля.