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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Умер российский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев

, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Умер российский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Российский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев скончался в субботу, 8 февраля. Голубев не дожил одного дня до своего 84-летия.  По данным СВР, Александр Титович Голубев работая в центральном аппарате разведки, возглавлял ряд ее крупных оперативных подразделений.

Он отлично владел фарси и выполнял интернациональный долг в Афганистане. За штурм дворца Амина в Кабуле разведчик награжден орденом.

Александр Титович Голубев родился 9 февраля 1936 года в белорусской деревне Похомлевичи Лепельского района Витебской области. После освобождения Лепельского района от фашистских захватчиков пошел в школу. После окончания средней школы проходил действительную срочную службу на Балтийском флоте. Во время работы на заводе автотракторного электрооборудования в Северной Осетии был комсомольским активистом.

В органах государственной безопасности с 1959 года. В 1964 году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ, работал в территориальных подразделениях.

С 1969 года — во внешней разведке. Прошел путь от оперативного сотрудника до резидента.

Голубев награжден орденами "За военные заслуги", Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета", многими медалями, орденами и медалями ряда зарубежных государств, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".

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