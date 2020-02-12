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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Депутат рассказал, как таксистам вести себя в случае нападения пассажиров

, 22:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат рассказал, как таксистам вести себя в случае нападения пассажиров
такси, pixabay.com
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов в среду, 12 февраля, рассказал, как таксистам следует вести себя в случае нападения агрессивных пассажиров.
 
Ранее сегодня стало известно, что в Москве пассажирка такси устроила водителю истерику, кричала на него и била руками по плечу.
 
Ефимов заявил, что таксисту следовало привезти ее в полицию и "сдать" вместе с видеозаписью. Депутат отметил, что после этого вопросом занялись бы компетентные органы. "За это дело у нас все-таки и административный кодекс работает, и уголовный", – уточнил политик. Он порекомендовал всем водителям предпринимать вышеуказанные меры сразу после того, как пассажир начинает вести себя неадекватно. Виталий Ефимов призвал а таком случае обязательно писать заявление в полицию.
ЕТ

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