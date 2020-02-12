Контролер московского метрополитена помог задержать преступника

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12 февраля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Контролер московского метро помог поймать находившегося в федеральном розыске преступника. Мужчина пытался проехать в метро, используя чужую льготную карту.

Инцидент произошел на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии 7 февраля. Контролеры ГКУ "Организатора перевозок" остановили нарушителя за попытку пройти в метро по чужой карте.

Уточняется, что, поскольку нарушитель не показал документы, удостоверяющие личность, его сопроводили в полицию. При проверке было установлено: задержанный находится в федеральном розыске. Ему, помимо всего прочего, предстоит выплатить штраф в размере 2500 рублей за неправомерное использование льготной карты

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