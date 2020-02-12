В Челябинской области родители потратили 2, 5 часа, чтобы вызвать врача к маленькому ребенку

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12 февраля 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: znak.com

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Жители Челябинской области столкнулись со сложностью с вызовом педиатра на дом. Семье пришлось позвонить в поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача к двухлетней дочери.

Известно, что у девочки с субботы температура 39. В субботу и воскресенье трубку вообще никто не брал. Родители стали пытаться дозвониться до врачей местной детской больницы с утра понедельника. Понадобилось 2,5 часа, чтобы вызвать медика. А пришла она уже вечером в 18:00 и сказала, что участок был недавно сформирован, а участковый педиатр находится на больничном. Другой детский врач, который раньше наблюдал девочку, плохо себя чувствовала и отказалась идти. В итоге в обход пошла дежурная, которая не знает ребенка. По ее словам, у нее были расписаны адреса до 21:00.

Сейчас направлен запрос в минздрав Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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