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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Челябинской области родители потратили 2, 5 часа, чтобы вызвать врача к маленькому ребенку

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: znak.com

В Челябинской области родители потратили 2, 5 часа, чтобы вызвать врача к маленькому ребенку
pixabay.com

Жители Челябинской области столкнулись со сложностью с вызовом педиатра на дом. Семье пришлось позвонить в поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача к двухлетней дочери.

Известно, что у девочки с субботы температура 39. В субботу и воскресенье трубку вообще никто не брал. Родители стали пытаться дозвониться до врачей местной детской больницы с утра понедельника. Понадобилось 2,5 часа, чтобы вызвать медика. А пришла она уже вечером в 18:00 и сказала, что участок был недавно сформирован, а участковый педиатр находится на больничном. Другой детский врач, который раньше наблюдал девочку, плохо себя чувствовала и отказалась идти. В итоге в обход пошла дежурная, которая не знает ребенка. По ее словам, у нее были расписаны адреса до 21:00.

Сейчас направлен запрос в минздрав Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

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ЕЧ

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