Что меняется в законе о маткапитале, и на какие суммы могут рассчитывать семьи?

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12 февраля 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, который касается выплаты материнского капитала. В нижней палате парламента подробно рассказали о том, как будут реализовываться инициативы президента РФ.

Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года – 466 617 рублей. При рождении в такой семье второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей.

Если второй ребенок или последующие дети родились начиная с 2020 года – 616 617 рублей.

Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года сумма составит 466 617 рублей.

Что касается семей, которые не получали право на дополнительные меры государственной поддержки до 2020 года, то в дальнейшем при появлении у них второго, третьего ребенка и последующих детей им будет предоставляться маткапитал в размере 616 617 рублей. Причем эта сумма будет ежегодно индексироваться.

ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если потребуется уточнить какие‑то сведения, то этот срок может быть продлен до 15 дней (раньше – месяц).

Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Раньше на это уходило до пяти дней.

Кроме этого, семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем, в том числе из ЕГР ЗАГС. Это повысит удобство для граждан в получении маткапитала и эффективность контроля при оказании госуслуги.

Вся информация о выдаче маткапитала будет содержаться в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг с возможностью формирования выписки. Сведения также можно будет получить, обратившись за выпиской в ПФР.

Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.

Получатель маткапитала узнает о решении ПФР не позднее чем через день.

Программа маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. Ранее предполагалось, что она закончится в 2021 году.