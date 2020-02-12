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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Материнский капитал можно будет оформить за пять дней

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Материнский капитал можно будет оформить за пять дней
Фото: соцсети

Срок оформления материнского капитала планируется сократить до пяти дней. Это станет возможным благодаря электронному взаимодействию ведомств.

Об этом сообщил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Поправки продлят действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка, а ее размер на второго ребенка увеличится до 616 617 рублей.

Неверов отметил, что сегодня срок оказания госуслуги ПФР составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца. Если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.

Если ранее требовалось предоставить около 20 документов для оформления маткапитала, то теперь потребуется только одно заявление.

Второе и третье чтения запланированы на 19 и 20 февраля, а Совет Федерации может рассмотреть законопроект 26 февраля.

ДВа

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