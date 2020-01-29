Маткапитал можно будет использовать для строительства жилья на садовых участках

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29 января 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На прошлой неделе на пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Поддержал принятие законопроекта депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов.



Проект документа уточняет перечень земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала. Раньше построить или реконструировать жилой дом с использованием средств материнского капитала можно было лишь в том случае, если недвижимость располагалась или планировалась к возведению только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. Теперь предполагается, что это можно делать и на садовых участках.



В этом же законопроекте предлагается облегчить процедуру подачи заявления на расходование материнского капитала при строительстве жилого дома. Заявителю не нужно будет предоставлять документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, чтобы подтвердить право собственности на жилое помещение и земельный участок.



«В Краснодарском крае в последние несколько лет происходит снижение рождаемости. Это данные Федеральной службы статистики. Сокращение рождаемости идет и среди городского населения, и среди сельского. В Послании Президента очень своевременно говорится о новых инициативах по выходу «из демографической ловушки». Хорошим подспорьем станет возможность использования маткапитала для строительства дома в садоводческих товариществах. Ранее разрешалось использование материнского капитала только при строительстве домов на землях ИЖС, которые, как правило, стоят гораздо дороже в черте Краснодара» - добавил Владимир Евланов.