Матвиенко заявила о поддержке членами Совфеда идеи о назначении пожизненных сенаторов

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12 февраля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценивает инициативу о назначении пожизненных сенаторов. С ее мнением согласны и члены верхней палаты парламента.

По ее словам, этот вопрос обсуждается с 2014 года. И речь в нем, в первую очередь, идет о том, чтобы «таким закреплением мы могли бы не только отдать дань уважения людям, внесшим выдающийся вклад в развитие страны, но это и возможность использовать тот уникальный опыт, который эти люди накопили».

Ранее в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Предлагается увеличить президентскую норму членов Совфеда до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.