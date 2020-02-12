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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Совете Федерации могут появиться пожизненные сенаторы, назначенные президентом

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

В Совете Федерации могут появиться пожизненные сенаторы, назначенные президентом
Фото: сайт Совета Федерации РФ.

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению законопроекта «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

В частности, предлагается внести изменения в порядок формирования Совета Федерации, в частности, увеличить президентскую норму до 30 человек, из которых семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

«Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели и т. п. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет», – рассказал председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также добавил, что согласно поправкам в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации – после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

Ранее сообщалось, что парламентарии изучат опыт Италии, где есть пожизненные сенаторы.

ДВа

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