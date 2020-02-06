В России могут появиться пожизненные сенаторы

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6 февраля 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ рассмотрит предложение об увеличении президентской квоты в Совете Федерации.

Сейчас Совет Федерации формируется из представителей регионов. Кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в СФ: эта норма - 10%, то есть это 17 человек. По мнению члена рабочей группы, научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, можно увеличить эту норму.

Кроме этого, предложено изучить опыт Италии, где члены верхней палаты парламента заседают пожизненно. Чубарьян положительно оценивает такое положение дел.

Он напомнил, что в сенат Италии входят все президенты, которые были в стране. А президент имеет право назначать пожизненных сенаторов – тоже по квоте.

«Это люди, которые имеют абсолютное знаковое положение в обществе – общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», - пояснил Чубарьян.

По его словам, это не только повысило бы значение Совета Федерации, но и наполнило его более очевидным для всех представительством.

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что этот вопрос требует обсуждения, в первую очередь с регионами.

Ранее сообщалось, что срок рассмотрения предложений ко второму чтению законопроекта о поправке к Конституции РФ может быть продлен.