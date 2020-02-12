Судебные приставы будут обязаны иметь высшее образование

В федеральной службе судебных приставов продолжается реформа. Одним из ее компонентов станет обязательное высшее образование для судебных приставов-исполнителей.
Они будут обязаны иметь высшее образование по одному из четырех направлений: психологические науки, экономика и управление, юриспруденция, а также образование и педагогические науки. Другими словами, служебным приставом сможет стать не только юрист, но и менеджер или учитель.
Федеральная служба судебных приставов уже утвердила квалификационные требования к сотрудникам ведомства. Поскольку ФССП становится полноценной правоохранительной структурой, повышается и социальный статус сотрудников службы.