Судебные приставы будут обязаны иметь высшее образование

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12 февраля 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: сайт ФССП РФ.

В федеральной службе судебных приставов продолжается реформа. Одним из ее компонентов станет обязательное высшее образование для судебных приставов-исполнителей.

Они будут обязаны иметь высшее образование по одному из четырех направлений: психологические науки, экономика и управление, юриспруденция, а также образование и педагогические науки. Другими словами, служебным приставом сможет стать не только юрист, но и менеджер или учитель.

Федеральная служба судебных приставов уже утвердила квалификационные требования к сотрудникам ведомства. Поскольку ФССП становится полноценной правоохранительной структурой, повышается и социальный статус сотрудников службы.