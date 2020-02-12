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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Судебные приставы будут обязаны иметь высшее образование

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Судебные приставы будут обязаны иметь высшее образование
Фото: сайт ФССП РФ.

В федеральной службе судебных приставов продолжается реформа. Одним из ее компонентов станет обязательное высшее образование для судебных приставов-исполнителей.

Они будут обязаны иметь высшее образование по одному из четырех направлений: психологические науки, экономика и управление, юриспруденция, а также образование и педагогические науки. Другими словами, служебным приставом сможет стать не только юрист, но и менеджер или учитель.

Федеральная служба судебных приставов уже утвердила квалификационные требования к сотрудникам ведомства. Поскольку ФССП становится полноценной правоохранительной структурой, повышается и социальный статус сотрудников службы.

ДВа

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