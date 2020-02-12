В Иркутске начали проверку после смерти ребенка в больнице

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12 февраля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В соцсетях поступило сообщение о смерти малолетнего ребенка в больнице поселка Иркутской области. Сейчас началась проверка всех обстоятельств.

Информация о трагедии была размещена в социальных сетях 11 февраля. Из нее следовало, что ребенок поступил в больницу 8 февраля с затрудненным дыханием и через несколько дней скончался.

Известно: врачи не предприняли необходимых мер для спасения маленького пациента, не взяли вовремя анализы, отказали в вызове в отдаленный от крупных городов поселок санитарной авиации и не смогли повторно подключить малыша к аппарату искусственной вентиляции легких.

СК России незамедлительно организовал проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи опрашивают родителей малыша, изымается медицинская документация. Позже будет принято процессуальное решение.

А в Москве сотрудник метрополитена рассказал, что в среду, 12 февраля, около станции «Парк Победы» был обнаружен новорожденный младенец.