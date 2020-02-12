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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Глава Министерства труда перечислил острые проблемы России

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Глава Министерства труда перечислил острые проблемы России
pixabay.com

Глава Министерства труда Антон Котяков назвал наиболее острые проблемы в России. По словам политика, это бедность и снижение рождаемости.

"У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности", — сказал Котяков.

Также министр отметил комплексный характер данной проблемы и уточнил, что нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан. Упомянул он и снижение рождаемости.

Антон Котяков 21 января 2020 года указом Президента РФ Владимира Путина был назначен министром труда и социальной защиты России.

Ранее сообщалось о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой публикации в СМИ и Telegram-каналах.

ЕЧ

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