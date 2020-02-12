Глава Министерства труда перечислил острые проблемы России

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12 февраля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Глава Министерства труда Антон Котяков назвал наиболее острые проблемы в России. По словам политика, это бедность и снижение рождаемости.

"У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности", — сказал Котяков.

Также министр отметил комплексный характер данной проблемы и уточнил, что нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан. Упомянул он и снижение рождаемости.

Антон Котяков 21 января 2020 года указом Президента РФ Владимира Путина был назначен министром труда и социальной защиты России.

Ранее сообщалось о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой публикации в СМИ и Telegram-каналах.