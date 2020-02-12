Одну из московских квартир королевы Елизаветы II выставили на продажу

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12 февраля 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Королева Великобритании Елизавета II, Stephen Lock/Keystone Press Agency

В Москве продают квартиру, которая формально принадлежит королеве Елизавете II.

Объект общей площадью 250 квадратных метров расположен в жилом доме в 1-м Обыденском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя. По оценке риелторов, стоимость одного квадратного метра квартиры может составлять до 1,5 млн рублей, хотя официально стоимость продаваемого жилья не раскрывается.

По некоторым данным, сейчас в этой квартире живут сотрудники канадского посольства.

Летом 2019 года стало известно, что королеве принадлежат четыре квартиры в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке. В документах Росреестра собственником жилья указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Общая кадастровая стоимость жилья составляет 540 млн рублей.

Ранее сообщалось, что старший внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака.