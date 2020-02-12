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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В астраханской школе ученики сняли откровенное видео с участием педагога и девятиклассника

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

В астраханской школе ученики сняли откровенное видео с участием педагога и девятиклассника
Фото: pixabay.com

В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая пара» закрылась в кабинете, чтобы им никто не помешал.

Ролик был снят через щель между дверью и полом. На кадрах можно заметить, как школьник и взрослая женщина нежно обнимаются и целуются около шкафа. При этом между партнёрами наблюдается взаимная симпатия.

Однако инцидент получил громкую огласку после того, как в местную редакцию обратилась женщина, где рассказала о якобы интимной связи между учеником и сотрудницей школы. По её словам, половая связь между ними была снята на видео.

СК организовал проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае учительница объясняла правила русского языка на примере нецензурного выражения.

БА

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