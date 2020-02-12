В астраханской школе ученики сняли откровенное видео с участием педагога и девятиклассника

В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая пара» закрылась в кабинете, чтобы им никто не помешал.
Ролик был снят через щель между дверью и полом. На кадрах можно заметить, как школьник и взрослая женщина нежно обнимаются и целуются около шкафа. При этом между партнёрами наблюдается взаимная симпатия.
Однако инцидент получил громкую огласку после того, как в местную редакцию обратилась женщина, где рассказала о якобы интимной связи между учеником и сотрудницей школы. По её словам, половая связь между ними была снята на видео.
СК организовал проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае учительница объясняла правила русского языка на примере нецензурного выражения.