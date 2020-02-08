В Приморье учительница избежала наказания за разбор нецензурного выражения на уроке

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8 февраля 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Директор школы №14 города Уссурийска Приморского края Илья Вологин сообщил, что была проведена служебная поверка после инцидента с разбором нецензурной фразы на одном из уроков. Известно, что инцидент произошёл больше года назад.

Согласно источнику, накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого учительница стала разбирать на ошибки написанное на доске нецензурное выражение, тем самым, объясняя подросткам правила русского языка. При этом администрация школы не намерена наказывать за это сотрудника.

«По трудовому кодексу нельзя наказать работника за проступок, который он совершил более полугода назад … Родители десятиклассников, и сами ученики, а их у педагога 90 человек, разошлись в своём мнении», - пояснил Вологин.

По его словам, месяц назад ролик ему прислала мама одного из учеников. Директор добавил, что в понедельник будет проведено родительское собрание, на котором примется окончательное решение.

При этом в управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округ жалобы на действия педагога не поступали.

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