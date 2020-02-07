В пермской школе ученик на коленях умолял выпустить его в туалет

//Общество 13+

7 февраля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Информация об инциденте появилась на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой.

Мама одного из школьников, которая пожаловалась на вопиющий случай, сообщила, что за разговоры на уроке ее сын и несколько других ребят были наказаны. Учитель технологии заставил их стоять два урока. По рассказам мамы, сын захотел в туалет, спросил разрешения, но учитель отказал.

«Сын несколько раз обращался с этой просьбой, а потом даже встал на колени, но учитель стоял на своем. В итоге сын послушал совета одноклассников и вышел без спросу», – говорится в письме в адрес уполномоченного по правам ребенка.

Светлана Денисова обратилась к начальнику департамента образования администрации Перми с просьбой провести проверку.

«В результате служебной проверки по вопросу нарушения педагогической этики в пермской школе № 135 сведения частично подтвердились. В настоящее время трудовой договор с учителем труда расторгнут», - говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае.

Ранее сообщалось, что в городе Волжском учитель заклеил скотчем рот второклассникам, чтобы те не шумели на уроке.