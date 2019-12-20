Учитель заклеил скотчем рот второклассникам, чтобы те не шумели на уроке

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20 декабря 2019, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Дети и родители Волжской школы № 37 сообщили в Сети, что на одном из уроков учитель начальной школы заклеила рот скотчем семерым второклассникам. Ребята шумели и не хотели слушаться.

Педагог предупредил, что если они не утихомирятся, то он позаботится о тишине в классе собственноручно. И когда школьники не отреагировали, взялся за скотч. Естественно, многие из детей рассказали об этом родителям, плача после уроков, а те в свою очередь пришли с жалобой к директору и написала и социальных сетях.

«По информации руководства школы, проверка этого факта проводится. Пока это вся информация. Нужно опросить учеников, родителей, педагога, провести педсовет. Сейчас выясняется, имел ли место факт», — сообщали редакция «Блокнота Волжского» в местной администрации.

Сейчас идет служебное расследование, учитель, о котором шла речь, ушел на больничный