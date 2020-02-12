В Брянске произошло столкновение маршрутки со скорой

//Общество 13+

12 февраля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Брянске произошло ДТП. Маршрутное такси столкнулось со «скорой помощью", пострадали пять человек. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

Известно, что два человека пострадали в "скорой ", еще трое - в автобусе. Госпитализирован один человек в состоянии средней тяжести.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, всем участникам аварии оказывается медицинская помощь.

Ранее в среду, 12 февраля, во дворе жилого дома на востоке Москвы около одного из подъездов произошло столкновение четырех автомобилей.