Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Брянске произошло столкновение маршрутки со скорой

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Брянске произошло столкновение маршрутки со скорой
pixabay.com

В Брянске произошло ДТП. Маршрутное такси столкнулось со «скорой помощью", пострадали пять человек. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

Известно, что два человека пострадали в "скорой ", еще трое - в автобусе. Госпитализирован один человек в состоянии средней тяжести.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются, всем участникам аварии оказывается медицинская помощь.

Ранее в среду, 12 февраля, во дворе жилого дома на востоке Москвы около одного из подъездов произошло столкновение четырех автомобилей.

ЕЧ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам с требованием предоставить доступ к личным перепискам пользователей.

Источник на интернет-рынке рассказал о заказном письме, которое направили сотрудники ФСБ некоторым интернет-платформам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В СМИ появилось видео, на кадрах которого ученики одной из школ в Астрахани запечатлели «любовь» между девятиклассником и учительницей биологии. Отмечается, что «молодая…

Госдума обсуждает реформу ОСАГО. Страховщики получат свободу определять тарифы в ОСАГО, что уже стало предметом бурного обсуждения среди страховщиков, уже разгоряченных…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известный российский певец Прохор Шаляпин наконец-то рассказал о романе с новой избранницей – 40-летней миллионершей из Канады Татьяной. По его словам, у них «приятные…

//новости ан

//новости ан