Крымскому предпринимателю Олегу Зубкову изменили меру пресечения и отпустили из зала суда

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11 февраля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели», Елена ГОЛОВАНЬ ]

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Буквально только что закончился процесс об изменении меры пресечения создателю парка Олегу Зубкову. Процесс длился более семи часов. Зубкова освободили в зале суда, но запретили с 22.00 до 6.00 покидать место прописки. Несмотря на заявление Зубкова о том, что по этому адресу сейчас находится только офис, в котором проживание невозможно, судья не внял объяснениям и оставил решение без изменения.

Напомним, что 3 февраля Олега Зубкова арестовали прямо в зале суда из-за нарушения подписки о невыезде. Предприниматель не явился на судебное заседание по поводу укушенной львом в 2018 году Ольги Соломиной. Несмотря на то, что процесс подходил к своему логическому завершению, Зубкову изменили меру пресечения на арест. После этого во многих странах и чуть ли не во всех городах России прошли одиночные пикеты с требование освободить Зубкова, а в субботу, 8 февраля, в Санкт-Петербурге прошел согласованный с властями пикет в поддержку предпринимателя.

«АН» будет следить за развитием событий.