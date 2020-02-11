Все новости >>

Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Крымскому предпринимателю Олегу Зубкову изменили меру пресечения и отпустили из зала суда

, 19:50 [ «Аргументы Недели», ]

Крымскому предпринимателю Олегу Зубкову изменили меру пресечения и отпустили из зала суда
Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Буквально только что закончился процесс об изменении меры пресечения создателю парка Олегу Зубкову. Процесс длился более семи часов. Зубкова освободили в зале суда, но запретили с 22.00 до 6.00 покидать место прописки. Несмотря на заявление Зубкова о том, что по этому адресу сейчас находится только офис, в котором проживание невозможно, судья не внял объяснениям и оставил решение без изменения.

Напомним, что 3 февраля Олега Зубкова арестовали прямо в зале суда из-за нарушения подписки о невыезде. Предприниматель не явился на судебное заседание по поводу укушенной львом в 2018 году Ольги Соломиной. Несмотря на то, что процесс подходил к своему логическому завершению, Зубкову изменили меру пресечения на арест. После этого во многих странах и чуть ли не во всех городах России прошли одиночные пикеты с требование освободить Зубкова, а в субботу, 8 февраля, в Санкт-Петербурге прошел согласованный с властями пикет в поддержку предпринимателя.

«АН» будет следить за развитием событий.

 

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Новый коронавирус из Китая, напугавший мировое сообщество, получил официальное имя. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, вирус будет…

В московском детсаду развесили праздничные плакаты к 75-летию Победы, на которых в образе фронтовиков в грязи и крови изображены дети. Воспитанникам детского садика…