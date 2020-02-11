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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Массовую гибель птиц зафиксировали в Краснодарском крае

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Массовую гибель птиц зафиксировали в Краснодарском крае
Фото: Pixabay

Более 1,4 тысяч мертвых птиц обнаружили в Динском районе Краснодарского края. Все погибшие птицы – голуби или, как их еще называют, вяхири.

Специалисты считают, что погибли не только местные голуби, но и прилетевшие – по данным районной общественной организации охотников и рыболовов было учтено 900 особей.

Кроме того, в крае зафиксировали гибель пяти особей канюка, одной особи ястреба-перепелятника, трех фазанов и одной особи енота-полоскуна.

Ветеринарная служба взяла пробы погибших птиц и отправила их на экспертизу. Кроме этого, специалисты подали заявление в полицию.

ДВа

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