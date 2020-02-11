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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Карельский пенсионер поблагодарил депутатов туалетной бумагой

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Карельский пенсионер поблагодарил депутатов туалетной бумагой
Фото: Скриншот видео «ВКонтакте».

Пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания Карелии и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги – именно столько он смог купить на индексацию ветеранских выплат.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи. В конце 2019 года Конституционный суд Карелии признал это нарушением и обязал власти проиндексировать обе сферы. В результате выплаты «выросли» на 21 рубль.

Пришедший в Заксобрание пенсионер заявил, что хочет «сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда, которые теперь могут купить на индексацию два рулона туалетной бумаги.

«Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», – сказал он.

Ранее сообщалось, что жители Карелии задыхаются от сероводорода.

ДВа

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