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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Жители Карелии задыхаются от сероводорода

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Карелии задыхаются от сероводорода
Фото Dmitry Golubovich

Жители карельского города Сегежа собрали средства на проведение экспертизы воздуха. Росприроднадзор проверил его состояние, но ничего критичного не нашёл. Однако местный целлюлозно-бумажный комбинат ежедневно выбрасывает в атмосферу большие объёмы вредных веществ, в результате чего люди стали просто задыхаться.

На предприятии заявили, что в настоящее время закуплено дорогостоящее оборудование, которое будет производить очистку выбросов.

В городе запахло сероводородом в прошлом году. Снег окрасился в жёлтый цвет, и начали гибнуть птицы. Инфекций в телах птиц не обнаружили. В Минсельхозе сказали, что птицы скончались из-за того, что наелись соли, которой посыпают автомобильную дорогу.

После того, как люди забили тревогу, Росприроднадзор провёл новое исследование воздуха и всё-таки обнаружил, что в нём содержится большое количество сажи, окиси углерода и множество других вредных веществ. В сточных водах комбината нашли диоксид азота, сероводород. Но жители города всё равно намерены провести независимую экспертизу. В будущем горожане закупят дорогостоящее оборудование для мониторинга в постоянном режиме состояния воздуха.

ПВ

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