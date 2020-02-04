Жители Карелии задыхаются от сероводорода

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4 февраля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Dmitry Golubovich

Жители карельского города Сегежа собрали средства на проведение экспертизы воздуха. Росприроднадзор проверил его состояние, но ничего критичного не нашёл. Однако местный целлюлозно-бумажный комбинат ежедневно выбрасывает в атмосферу большие объёмы вредных веществ, в результате чего люди стали просто задыхаться.



На предприятии заявили, что в настоящее время закуплено дорогостоящее оборудование, которое будет производить очистку выбросов.



В городе запахло сероводородом в прошлом году. Снег окрасился в жёлтый цвет, и начали гибнуть птицы. Инфекций в телах птиц не обнаружили. В Минсельхозе сказали, что птицы скончались из-за того, что наелись соли, которой посыпают автомобильную дорогу.



После того, как люди забили тревогу, Росприроднадзор провёл новое исследование воздуха и всё-таки обнаружил, что в нём содержится большое количество сажи, окиси углерода и множество других вредных веществ. В сточных водах комбината нашли диоксид азота, сероводород. Но жители города всё равно намерены провести независимую экспертизу. В будущем горожане закупят дорогостоящее оборудование для мониторинга в постоянном режиме состояния воздуха.



