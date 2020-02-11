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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Метеозависимых москвичей предупреждают о низком атмосферном давлении

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Метеозависимых москвичей предупреждают о низком атмосферном давлении
зима в Москве, pixabay.com
Метеозависимых москвичей во вторник, 11 февраля, предупредили о низком атмосферном давлении. Однако, согласно последней информации синоптиков, этот показатель, вряд ли достигнет сегодня рекорда.
 
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что атмосферное давление в начале дня будет падать и покажет 728 миллиметров ртутного столба – это на 20 единиц ниже нормы. После обеда, однако, оно начнет расти. До вечера метеозависимые граждане могут чувствовать недомогание.
 
Уточняется, что самое низкое атмосферное давление наблюдалось в этот день - 11 февраля – в 1979 году.
ЕТ

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