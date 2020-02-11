Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве до завтрашнего вечера может выпасть пять сантиметров снега

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве до завтрашнего вечера может выпасть пять сантиметров снега
снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что до вечера среды, 12 февраля, в столице может выпасть до пяти сантиметров снега. Предполагается, что снежный покров не растает.
 
В течение сегодняшнего дня в Москве может выпасть один-два сантиметра снега. Грядущей ночью ожидается выпадение еще одного сантиметра, а также до двух сантиметров завтра днем. Из-за этого ситуация на дорогах может ухудшиться. Водителей призывают соблюдать осторожность.
 
Снежный покров в ближайшие два дня полностью не исчезнет, но немного подтает. Метеоролог также уточнила, что более значимого снегопада жители Москвы и гости столицы могут ждать на следующей неделе.
ЕТ

//картина дня

В мире

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

В ополчении ЛНР сообщили о «февральском обострении» у воюющих в Донбассе ВСУ

У действующих на луганском фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины в последнее время наблюдается «февральское обострение». Об этом рассказали в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали в период с ноября 2018 года по июль 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов Америки.

Средства массовой информации во вторник, 11 февраля, назвали сумму, которую российские нефтяные компании заработали…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Несколько ней назад на одном из форумов аноним написал в обсуждении, что ему доставляет удовольствие смотреть на мучения умирающих людей. Он признался, что он медик…

//новости ан

//новости ан

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в стране с 2035 года. Об аналогичных планах…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан