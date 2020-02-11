В Москве до завтрашнего вечера может выпасть пять сантиметров снега

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что до вечера среды, 12 февраля, в столице может выпасть до пяти сантиметров снега. Предполагается, что снежный покров не растает.

В течение сегодняшнего дня в Москве может выпасть один-два сантиметра снега. Грядущей ночью ожидается выпадение еще одного сантиметра, а также до двух сантиметров завтра днем. Из-за этого ситуация на дорогах может ухудшиться. Водителей призывают соблюдать осторожность.