Во вторник в Москве ожидается метель

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в грядущий вторник, 11 февраля, в столице ожидается метель. За сутки в городе может выпасть до 5 сантиметров снега.

Завтра погоду в Москве будут определять атмосферные фронты. Уже грядущей ночью в столице ожидаются усиление ветра, снег и метели. Температура воздуха в ночное время будет слабоотрицательной – не ниже минус 3. Днем столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов.