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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Во вторник в Москве ожидается метель

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Москве ожидается метель
метель в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в грядущий вторник, 11 февраля, в столице ожидается метель. За сутки в городе может выпасть до 5 сантиметров снега.
 
Завтра погоду в Москве будут определять атмосферные фронты. Уже грядущей ночью в столице ожидаются усиление ветра, снег и метели. Температура воздуха в ночное время будет слабоотрицательной – не ниже минус 3. Днем столбики термометров покажут от нуля до плюс 2 градусов.
 
Порывы ветра могут достигать ночью 13-18 метров в секунду, а днем от 12 до 14 метров в секунду. Со среды погоду в Москве будет определять теплая часть циклона.
ЕТ

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