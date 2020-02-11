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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Промышленная энергореформа отправлена на доработку

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Промышленная энергореформа отправлена на доработку
Фото: соцсети

Вице-премьер Юрий Борисов, который курирует ТЭК, отправил на доработку энергореформу для промышленности.

На совещании, которое провел вице-премьер, обсуждались две инициативы «Россетей» – о введении дифференцированного тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), который предполагает повышение платы для крупных потребителей, присоединенных к магистральным сетям, и платы за так называемый резерв сетевой мощности. В случае реализации этой реформы нагрузка на промышленность может вырасти на 100 млрд рублей.

Борисов раскритиковал оба предложения. Сообщается, что он опасается риска ухудшения экономического развития регионов. Вице-премьер сдвинул срок введения платы за резерв мощности на 2021 год, хотя Минэнерго предлагало это сделать уже с 1 июля 2020 года.

Куратор ТЭК в правительстве поручил еще раз проработать необходимость платы за резерв для предприятий с собственными электростанциями и предприятий первой и второй категории надежности  – это опасные химические, горнодобывающие предприятия, а также реанимации, отключение которых может привести к смерти людей.

ДВа

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