Путин назвал достижения российского ТЭК

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2 октября 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам форума "Российская энергетическая неделя"

назвал достижения и возможности российского топливно-эенргетического комплекса (ТЭК).

По оценке российского лидера, сегодня наш ТЭК открывает новые возможности для кооперации, масштабных инвестиций и реализации проектов, направленных на развитие традиционных и альтернативных источников энергии, а также совершенствование инфраструктуры отрасли, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Президент также подчеркнул, что сегодня Россия является одним из признанных лидеров в энергетической сфере, выступает сторонником делового и созидательного партнерства для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Как заявил на форуме министр энергетики РФ Александр Новак, Россия рассчитывает, что проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован в соответствии с заявленным маршрутом.