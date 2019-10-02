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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Политика 13+

Путин назвал достижения российского ТЭК

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам форума "Российская энергетическая неделя"
назвал достижения и возможности российского топливно-эенргетического комплекса (ТЭК).

По оценке российского лидера, сегодня наш ТЭК открывает новые возможности для кооперации, масштабных инвестиций и реализации проектов, направленных на развитие традиционных и альтернативных источников энергии, а также совершенствование инфраструктуры отрасли, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Президент также подчеркнул, что сегодня Россия является одним из признанных лидеров в энергетической сфере, выступает сторонником делового и созидательного партнерства для устойчивого социально-экономического развития и обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Как заявил на форуме министр энергетики РФ Александр Новак,  Россия рассчитывает, что проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован в соответствии с заявленным маршрутом. 

ИЧ

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