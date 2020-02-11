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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В России многодетным семьям предложат заключать социальный контракт

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

В России многодетным семьям предложат заключать социальный контракт
Фото: Pixabay

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий многодетным семьям дополнительные возможности на заключение социального контракта.

Один из авторов законопроекта, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова сообщила, что изменения позволят многдеьным семьям, в том числе и тем, чей доход незначительно превышает величину прожиточного минимума, заключать социальный контракт и при поддержке государства собственными усилиями преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Карелова напомнила, социальный контракт – это договор между гражданином и органом соцзащиты, содержащий взаимные обязательства. В его рамках государство будет предоставлять семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействовать в трудоустройстве или открытии своего дела и так далее.

Вице-спикер СФ отметила, что многодетные семьи нуждаются в особой поддержке государства.

«Помощь не должна ограничиваться выплатой пособий и компенсаций. Президент России неоднократно подчеркивал, что необходимо проводить активную последовательную работу по стимулированию рождаемости, оказывать поддержку семьям, в первую очередь многодетным, на федеральном и региональном уровнях. Социальный контракт должен стать одной из основных форм такой поддержки».

Вместе с тем, по словам Галины Кареловой, только в нескольких субъектах Российской Федерации социальный контракт реализуется в полной мере.

«Необходимо совершенствовать практику применения социального контракта, повысить его эффективность и распространить на всей территории страны», – считает сенатор.

ДВа

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