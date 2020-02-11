Коронавирус. Главные новости к утру 11 февраля

//Общество 13+

11 февраля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

вирус,pixabay.com

Согласно последним данным онлайн-мониторинга Bloomberg, сейчас в мире 43 102 заболевших коронавирусной инфекцией, при этом умерли от эпидемии 1018 человек, вылечить удалось более 4000 человек. «АН» рассказывает о том, что известно к этому часу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что два находящихся в России гражданина Китая, у которых был выявлен коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Новых случаев заражения вирусом в России не выявлено. «Наши граждане, вывезенные из Уханя – граждане РФ и других государств – на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет», – отметила Попова. Также она сообщила, что китайские коллеги опробовали российскую тест-систему диагностики коронавируса. «Китайские наши коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали её совершенно самостоятельно в своих лабораториях, доказали её безусловную, очень высокую эффективность», – рассказала она.

Число погибших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек.

Министерство здравоохранения Китая сообщило во вторник о 108 новых смертельных случаях, связанных с новым коронавирусом, в результате чего национальное число погибших достигло 1018 человек. Это первый случай, когда более 100 человек на материке умерли от этой болезни за один день,говорится в материале South China Morning Post.

В Женеве открывается глобальный форум ВОЗ, посвященный борьбе с коронавирусом.

В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран мира, в том числе и из России. Основная цель форума – выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин.

На территории Соединенных Штатов Америки подтвержден тринадцатый случай заражения новым типом коронавируса.

Согласно последней информации, заболевший человек находится в округе Сан-Диего. По данным Центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране на наличие пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, к настоящему моменту проверены 398 человек, из которых у 13 был выявлен положительный результат.

Коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess распространяется: по меньшей мере 135 случаев.

Об этом пишет USA Today. Еще шестьдесят шесть человек заболели на круизном лайнере Princess Cruises, который находится на карантине у берегов Японии, а это означает, что по меньшей мере 135 пассажирам на борту поставили диагноз коронавируса. Когда корабль вышел в море 20 января, на его борту находилось 2666 гостей и 1045 членов экипажа.

Коронавирусные страхи заставляют технологические компании отказываться от крупных премьер на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress.

Amazon, LG, Ericsson, Sony и Nvidia отказались от участия в Конгрессе. Другие, такие как TCL, ограничили свое присутствие. Те, кто всё-таки посетят мероприятие, должны будут пройти проверку безопасности, сообщает Independent.

Основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции, опубликованные ВОЗ:

Регулярно мойте руки

Обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк и повышенная температура.

По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот

Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.