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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Скорость движения по Крымскому мосту снизили на 30 километров в час

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Скорость движения по Крымскому мосту снизили на 30 километров в час
Фото: Официальный фотоблог Моста через Керченский пролив в Крым в Инстаграм.

Из-за резкого похолодания и непогоды скорость движения автомобилей по Крымскому мосту снизили с 90 до 60 км/ч.

Здесь регулярно проводится очистка дороги от осадков и обработка дорожного полотна водно-соляным раствором. Непогода, связанная с понижением температуры – единственная причина ограничения скорости движения по Крымскому мосту.

Из-за арктического циклона в Крыму температура воздуха ночью 10 февраля опустилась до -15 градусов, днем столбик термометра не поднимался выше 6 градусов мороза. Аналогичная ситуация практически во всех регионах юга России и Северного Кавказа.

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