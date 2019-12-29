Владимир Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост

Президент России Владимир Путин в рамках беседы с журналистом рассказал, сколько простоит Крымский мост. Глава государства подчеркнул, что эта конструкция была создана по самым современным технологиям.

Российский лидер уточнил, что если Крымский мост правильно обслуживать и вовремя ремонтировать, он способен простоять века. Путин также отметил, что испытывал чувства восторга и удовлетворения за проделанную с хорошим результатом работу, когда ехал через Керченский пролив.

Политик напомнил, что до этого попытки построить мост предпринимались трижды, однако все они оказались безуспешными. На сей раз, по словам Владимира Путина, все получилось благодаря новейшим технологиям и качественной работе. Президент РФ поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве Крымского моста.