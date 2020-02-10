Эксперт рассказала о напитке, способном заменить чай и кофе

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10 февраля 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Агроном Елизавета Тихонова рассказала о напитке, который может заменить собой чай или кофе. По словам специалиста, предложенный вариант является третьим по популярности в мире.

«Мате — это не чай и не кофе. Это третий напиток по значимости в мире, после чая и кофе. Если сравнивать по воздействию на человека, то от него эффект, как от хорошего чая», - сказала Тихонова.

Она объяснила, что мате делается из листьев парагвайского падуба. Напиток ценится за свои полезные свойства, а также возбуждающий эффект, который можно сравнить с кофе или чаем, передаёт Радио Sputnik. При этом Тихонова подчеркнула, что новичкам не стоит сразу пробовать крепкий мате, начать стоит со слабой концентрации.