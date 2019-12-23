Какой чай лучше пить в России?

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23 декабря 2019, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Эксперт по кофе и чаю Елизавета Тихонова рассказала, какому чаю следует отдавать предпочтение жителям России. По словам специалиста, на правильный выбор напитка во многом влияет климат страны.

Тихонова заявила, что в холодное время года чай может стать дополнительным источником витаминов. При этом она подчеркнула, что хоть зеленый чай и содержит в себе много витамина С, этого мало.

«В зеленом чае содержится практически 90 процентов витамина C от того количества, которое было в зеленом листе чая. В черном этого витамина меньше. Но самое главное, что в черном ‒ огромное количество витаминов группы B. Это витамины, которые влияют на защиту от болезней и простуд», - отметила эксперт.

Она добавила, что если в черный чай добавить лимон, то количество витамина С в нем станет практически таким же, как в зеленом, передаёт Радио Sputnik.