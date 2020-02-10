Поправки о выделении маткапитала за первого ребенка рассмотрят в третьем чтении в феврале

Госдума готова рассмотреть поправки о выделении маткапитала за первого ребенка в максимально сжатые сроки – во втором чтении 19 февраля, а уже 20 февраля – в третьем.
Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. По его словам, речь идет о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей.
«Те положения, которые были высказаны в послании президента РФ, будут реализованы при рассмотрении во втором чтении 19 февраля законопроекта о внесении изменений в ст. 10 ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей». Уже сейчас вносятся поправки в этот законопроект, в том числе и все поправки, которые были анонсированы в послании президента», – сказал Александр Жуков.
Он также добавил, что «речь идет и о материнском капитале за первого ребенка, и так далее».