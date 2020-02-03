Минтруд предложил увеличить финансирование программы маткапитала

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3 февраля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Минтруд РФ предлагает выделить на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах более 1,5 трлн рублей.

Такая сумма обеспечит расширение программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в проекте поправок в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Согласно документу, изначально на выплату материнского капитала закладывалось более 945 млрд рублей на три года. Проект поправок предполагает увеличить финансирование: до 428 млрд рублей в 2020 году, 522 млрд рублей - в 2021 году и 582 млрд рублей - в 2022 году.