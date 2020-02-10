Сенатор: Важно, чтобы закон об обеспечении ребенка жильем не остался на бумаге

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10 февраля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Инна Святенко. Фото: сайт Совета Федерации РФ.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко назвала «важной мерой» подписание президентом РФ закона, обязывающего родителя, живущего отдельно от ребенка при разводе, оплачивать расходы, связанные с обеспечением несовершеннолетнего жильем.

«Сегодня со стороны государства уделяется большое внимание защите прав детей, а этот правовой акт полностью соответствует тезисам послания президента», – заявила Святенко.

По мнению сенатора, органы исполнительной власти должны постараться сделать так, чтобы закон не остался только на бумаге, а именно – определить порядок и критерии его применения.

«До сих пор закон устанавливал, что родители в равной степени несут дополнительные траты, если у ребенка есть исключительные обстоятельства: тяжелая болезнь, увечья, нетрудоспособность или необходимость постоянного ухода. Теперь к ним прибавится факт отсутствия у ребенка жилья», – пояснила глава профильного комитета Совфеда.