Составлен рейтинг российских регионов по доступности бензина

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10 февраля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно, какие регионы России являются лидерами по доступности бензина. Оказалось, что самое дешевое топливо можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, а также на Крайнем Севере.

Рейтинг был составлен на основе данных о среднемесячной зарплате в том или ином регионе за прошлый год и цене бензина АИ-92 на начало 2020 года.

Разрыв в некоторых регионах между минимальной и максимальной ценой топлива может доходить до 40%. Больше всего бензина могут себе позволить жители ЯНАО – 2091 литр в месяц на человека. Следом идет Москва (1886 литров), третье место досталось Ненецкому автономному округу (1640 литров). В среднем по России показатель составил 963 литра, однако у 68 регионов показатели оказались ниже этой цифры. Отмечается, что хуже всего ситуация обстоит на Северном Кавказе.