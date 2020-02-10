Татьяна Голикова уточнила, кто получит выплату к 75-летию Победы

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10 февраля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

В соответствии с подписанным президентом РФ указом, выплаты к 75-летию Победы получат 1,15 миллиона россиян.

Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с его заместителями.

По словам Голиковой, выплату 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны.

«Количество этих граждан составит 537,1 тысячи человек», – уточнила Голикова.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. Таких категорий в России 601,4 тысячи человек.

Кроме того, единовременная выплата будет осуществлена этим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы.

«Выплаты будут осуществляться теми органами, которые на сегодняшний день выплачивают пенсии соответствующим категориям граждан. Это и Пенсионный фонд, и органы, которые осуществляют выплату военных пенсий», – добавила Голикова.

Она также обратила внимание, что гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений.

«Исходя из выплатных дел, всё это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года», – отметила вице-премьер.