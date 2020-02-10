Глава московского Центра организации дорожного движения считает необходимым поднять штрафы

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10 февраля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Глава московского Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык считает необходимым снизить нештрафуемый порог превышения скорости и поднять штрафы за нарушение правил дорожного движения.

По его словам, при нынешних нормах нештрафуемого порога превышения скорости разгоняться в городах до 80 км/ч, риск летального исхода для пешехода достигает 60%. Там, где автомобилист разгонится до 100 км/ч, у пешехода и вовсе нет шансов.

Он также отметил, что штрафы за нарушение ПДД в России одни из самых низких в Европе. В Великобритании минимальный штраф в переводе на российскую валюту составит 8,3 тысячи рублей, в Швеции – более 13 тысяч, а в США почти три тысячи рублей.

Кизлык также считает, что помимо превышения скорости, следует ужесточить наказание и за другие нарушения ПДД, например, за выезд на встречку и проезд на красный свет.

Ранее сообщалось, что в новом КоАП увеличат число штрафов, которые можно оплатить со скидкой.