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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В новом КоАП увеличат число штрафов, которые можно оплатить со скидкой

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В новом КоАП увеличат число штрафов, которые можно оплатить со скидкой
Фото: соцсети

Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1666 составов административных правонарушений.

При этом новые кодексы по делам об административных правонарушениях в восемь раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%.

Под возможность уплаты штрафа со скидкой подпадут 60% всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП.

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины от суммы назначенного штрафа  распространяется лишь на нарушения ПДД.

Кроме того, в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях сохранена норма о том, что если гражданин не получил почтовое извещение вовремя (в течение 20 дней) со дня вынесения постановления, этот срок подлежит восстановлению.

Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

ДВа

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