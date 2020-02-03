В Госдуме прокомментировали идею увеличить штрафы за шум в ночное время

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3 февраля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев оценил идею повысить штрафы для «шумных соседей», мешающих другим жильцам с 23:00 до 07:00.

«Мы живём в больших домах, и, когда соседи ночью начинают сверлить стены или громко включают музыку, это не очень комфортно. Лично моё мнение — ужесточение разумно. Другой вопрос в том, по каким критериям это всё будут оценивать», - заявил депутат.

По его словам, критерии оценки следует четко регламентировать и прописать в Кодексе об административных правонарушениях или в Жилищном кодексе. Также Качкаев призвал уважать других жильцов и стараться не шуметь в неположенное время.