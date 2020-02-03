В России предложили увеличить штраф для

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3 февраля 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Член комитета по труду и соцполитике Госдумы Ольга Павлова сообщила, что группа депутатов Госдумы предложила ввести «закон о тишине» на федеральном уровне. Соответствующие поправки разработаны для КоАП и Жилищного кодекса.

В документе сказано, что в жилых домах на территории России запретят шуметь с 23.00 до 7.00. При этом для физических лиц штраф составит – от 5 до 50 тыс. руб., а для юридических – от 50 до 150 тыс. руб. Его могут выписать более двух раз в месяц, за систематические нарушения.

Уточнятся, что нарушением тишины не будут считаться «бытовые звуки», например, плачь ребенка, звуки шагов, шум воды и пр.

Данный документ способствует созданию единых правил «соблюдения тишины» для всех российских регионов и охватывает «актуальные проблемы правового регулирования», считает депутат.

Ранее Министерство юстиции РФ предложило ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.