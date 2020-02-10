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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В ЦОДД предлагают снизить скорость движения автомобилей в Москве до 50 км/ч

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

В ЦОДД предлагают снизить скорость движения автомобилей в Москве до 50 км/ч
Oliver Berg, globallookpress.com

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предлагают снизить скорость движения автомобилей с 60 километров в час до 50 километров в час.  Руководитель ЦОДД Михаил Кизлык отметил, что в большинстве развитых стран мира приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по скоростному режиму в городах, но Россия не решается снизить скорость движения до 50 км/ч.

Кизлык подчеркнул, что в России и ненаказуемый порог превышения скорости гораздо выше, чем за рубежом: 20 км/ч, - сообщает Autonews.ru.  Глава ЦОДД уточнил, что ограничения скоростного режима предполагаются не во всей столице, а будет оцениваться индекс скорости каждой московской улицы улицы.

"Наша цель — это не сбор штрафов, не пополнение бюджета, а сохранение жизней на дорогах", - пояснил идею глава ЦОДД.

В Госдуме ранее оценили намерение снизить в России нештрафуемый порог превышения скорости

ИЧ

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