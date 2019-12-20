В Госдуме оценили намерение снизить в России нештрафуемый порог превышения скорости

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20 декабря 2019, 18:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

спидометр, pixabay.com

Заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Владимир Афонский оценил слова вице-премьера Максима Акимова о том, что нештрафуемый порог превышения скорости в России будет понижен.

Ранее Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости в РФ будет понижен с 20 до 10 километров в час, однако двигаться к данной цели следует постепенно в режиме пилотных зон.

Владимир Афонский заметил: "Так и надо говорить: мы хотим дать возможность провести эксперимент в отдельных субъектах РФ". Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству сообщил, что следует узнать мнение водителей и общественников по данному вопросу, а затем принимать какое-либо решение.

Парламентарий напомнил, что президентом России была ранее поставлена цель – к 2030 году дороги должны стать безаварийными.