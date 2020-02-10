В Екатеринбурге нового генерального консула Китая отправили на карантин

Новый генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь помещен на карантин сразу же после прибытия на Урал.
По словам представителя МИД России в уральской столице Александра Харлова, генконсул не будет покидать свою резиденцию на протяжении положенных в таких случаях 14 дней.
Харлов уточнил, что встреча нового генконсула с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пока не запланирована.
«Со временем он нанесет визит, чтобы засвидетельствовать свое почтение, но пока просьбы об организации встречи не поступало», – добавил представитель МИД РФ в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что прилетевшие из Китая жители Урала жалуются, что их не пускают на работу.